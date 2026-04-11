日本代表は３月の英国遠征でスコットランドとイングランドに１−０で勝利を収めた。目下、注目されているのは、北中米ワールドカップの登録メンバーがどうなるかだ。怪我人が続出しているため、回復具合によって人選も変わってくるだろう。そんななか、韓国のメディア『スポーツ朝鮮』は「アジア最強の日本がめちゃくちゃだ！公式謝罪の危機、“伝説の１軍”のワールドカップ出場は絶望的。フルメンバー選出の可能性は消滅」