スペインのサンチェス首相は10日、EU＝ヨーロッパ連合は共通の安全保障政策を進める必要があるとして、EUの統合軍の創設に向けた前進を訴えました。サンチェス首相は10日、バルセロナで演説し、「EU各国が国際社会で存在感を示すには、安全保障と防衛の分野で共通の基盤を築く必要がある」と強調しました。そのうえで、「10年後ではなく、明日からでも前進するべきだ」として、EUの統合軍の実現に向けた取り組みを急ぐべきだと訴え