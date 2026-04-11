ふぉ〜ゆ〜・越岡裕貴（３９）が舞台「メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜」（１０月２４〜２５日、京都劇場。同２８日〜１１月８日、東京・銀座博品館劇場）に主演することが１０日、分かった。舞台はロンドン発の舞台「男たちの番か？」の日本版を上演している関西人キャスト４人の公演会場。全ての伏線が爆笑へと変わるクライマックスを迎える。公演本番中に役者が寝るシーンまであるという、予測不能のコメディーだ。キ