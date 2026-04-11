アメリカのトランプ大統領は10日、イランとの直接協議を前に、「イランは交渉材料がないことを理解していないようだ」などと警告し、停戦の条件とするホルムズ海峡の即時開放を求めました。トランプ大統領は自身のSNSに、「イランは交渉材料がないことを理解していないようだ。あるとすれば、国際水路を利用して世界を短期的に脅すことくらいだ」と投稿しました。さらに、「イランが今も存在している唯一の理由は交渉のためだ」と