チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、筆者が実際に採用している投資戦略とポートフォリオを紹介します。王道のはずなのに…「インデックス投資」の物足りないポイント長年のデータや検証を見れば、個人投