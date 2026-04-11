男性4人組ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（39）が舞台「メイユール・ソワレ」で主演する。劇中劇の幕が開けると、キャストの1人がアレルギー薬の副作用で爆睡しているというまさかの出来事から始まるコメディー。「コミカルなセリフが多い会話劇でスピード感あるこの作品がどうなるのか、今からわくわくしております」と期待を寄せた。東京公演は銀座の博品館劇場で10月28日〜11月8日。