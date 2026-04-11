ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（３９）が、舞台「メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜」（１０月２４、２５＝京都劇場、同２８日〜１１月８日＝東京・博品館劇場）に主演することが１０日、分かった。アレルギー薬の副作用で本番中に爆睡するキャストを抱え、ソワレ（夜公演）に挑む役者たちの予測不能なノンストップコメディー。越岡は「役者都合で台本を変えてはならない」とストイックな信条を持つ主人公を演じる。「コミカルなセリ