4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴が、舞台『メイユール・ソワレ』（10月上演）の主演を務めることが決定した。これに合わせ、脚本・演出の村角太洋氏とキャスト4人のコメントも到着した。【写真】個性的なメンバーがズラリ！10月上演の舞台『メイユール・ソワレ』キャスト陣同作品は、京都を拠点に活動し、テンポの速い会話劇で人気を博すカンパニー「THE ROB CARLTON」の村角氏が脚本・演出を手がける標準語と関