ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（39）が、舞台「メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜」（10月24日から、京都劇場など）で主演を務める。関西人4人が英ロンドン発の舞台の日本版を上演する公演会場で、本番中に1人の役者が舞台上で寝てしまうコメディー作品。越岡は「役者都合で台本を変えてはならない」というストイックな信条を持つ俳優、高潔（たか・きよし）を演じる。物語のキーパーソンだが天然なキャラクターでもあり、劇中の混乱を