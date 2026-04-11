気象台は、午前3時46分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 11日03:46時点留萌地方では11日朝から11日夕方まで、上川地方では11日昼前から11日夕方まで、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報11日にかけて注