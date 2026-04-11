5年前のクーデターにより、軍が実権を握ったミャンマーで、軍事政権を率いたミン・アウン・フライン前総司令官が大統領に就任しました。ミャンマーの連邦議会では10日、新政権の宣誓式が行われ、2021年のクーデターを主導した軍の前総司令官、ミン・アウン・フライン氏が大統領に就任しました。ミン・アウン・フライン氏は、就任演説で「民主主義を重んじる」として、“民政移管”をアピール。クーデター後、ミャンマーが国際社会