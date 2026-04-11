NY株式10日（NY時間14:19）（日本時間03:19） ダウ平均47939.32（-246.48-0.51%） ナスダック22890.71（+68.29+0.30%） CME日経平均先物57295（大証終比：+435+0.76%） 欧州株式10日終値 英FT100 10600.53（-2.95-0.03%） 独DAX 23803.95（-3.04-0.01%） 仏CAC40 8259.60（+13.80+0.17%） 米国債利回り 2年債 3.804（+0.037） 10年債 4.317（+0.042） 30年債 4.914（+