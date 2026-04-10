サンスター文具は、動物たちの“ぱくぱく”姿がかわいく、バッグにつけられるアニマルポーチ「ほおばりいず」（全8種）を、4月上旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定となる。「ほおばりいず」は、まるで動物たちが“ぱくぱく”食べているような愛らしいデザインが特長のポーチ。ファスナーを開け閉めするたびに癒される、遊び心あふれるポーチに仕上げた。カラビナ付きのため、バッグなどに取