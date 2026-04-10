銀座コージーコーナーは、4月10日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で瀬戸内レモンを使った焼菓子「瀬戸内レモダン」を販売する。甘酸っぱくて爽やかな味わいが人気のレモンスイーツ。銀座コージーコーナーでは、まろやかな酸味を特徴とする瀬戸内レモンを使用した焼菓子アソート「瀬戸内レモダン」が今年も登場する。瀬戸内レモダン（5個入）コンセプトは懐かしのレモンスイーツをモダン（現代風）に