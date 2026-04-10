なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、4月15日から、「梅スカッシュ」を販売する。「梅スカッシュ」は、和歌山県産の梅のピューレと果汁を使用した、なか卯オリジナルの爽快な炭酸ドリンク。梅のピューレと果汁を組み合わせることで、すっきりとした酸味とやさしい甘みを楽しめるドリンクに仕上げた。梅のピューレと果汁に炭酸を合わせた、なか卯らしい和風の味わいのドリンクは、初夏に向けて気温が上がるこれから