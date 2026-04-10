アツギは、昨年3月の発売以降好評を得ている「冷感UVアームカバー」の新色を、アツギオンラインショップで4月3日に発売した。アツギ公式Shop 楽天市場店では4月11日から新色の販売を開始する。「冷感UVアームカバー」は、タイツのようなフィット感でずり落ちにくく、最大99％以上の高いUVカット率（ライトグレーのみUVカット率98％以上。その他カラーはUVカット率99％以上）に加え、真夏でも快適に着用できる接触冷感・吸水速乾性