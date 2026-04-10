「MARLANE スーツ」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開しているPerfect Suit FActory（以下、P.S.FA）は、4月10日に、TRANS CONTINENTS（トランスコンチネンツ）から、イタリア・マルラーネ社製ウール生地を100％使用した春夏対応の軽量ビジネススーツ「MARLANE（マルラーネ） スーツ」をP.S.FA店舗（一部店舗を除く）で発売する。高温多湿な日本の夏でも快適に着用できる半裏仕様を採用しながら、高