「ウォッシュタオル」グローバル刃物メーカーの貝印は、グルーミングツールブランド「AUGER（オーガー）」から「ウォッシュタオル」を4月10日から発売する。グルーミングツールブランド「AUGER」は、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地よいものへと導くべく2022年3月に誕生し、今年ローンチから4年目を迎える。新発売の「AUGER ウォッシュタオル」は、日本製で圧倒的なボリューム感とやさしい使い心地が叶える驚き