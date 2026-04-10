「SOFFICE クレープ2WAYワッシャーセットアップ」はるやま商事は、4月11日から、夏のビジネススタイルを圧倒的な快適さへと導く新商品「SOFFICE（ソフィーチェ）クレープ2WAYワッシャーセットアップ」を、全国のはるやま店舗で発売する。同商品は、ジャケットで約150gという驚異の軽さを実現した。カーディガン感覚で羽織れる軽快さと、ビジネスシーンに相応しい端正なルックスを両立した、次世代のレディース向けビジネスウェアに