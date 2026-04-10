「ぷちむにょるグミ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、“むにょむにょ”としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」が小粒になった「ぷちむにょるグミ」を4月14日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。国内グミ市場の売上げ規模は年々伸長し、味や形状、食感の多様さが支持され、さらに成長を続けている。硬め食感が魅力の「ハード系グミ」の人気も高まる中、カンロは「むにょるグミはなやかぶどう