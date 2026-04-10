ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、4月16日から、看板メニュー“大俵ハンバーグ”を新たな食べ方で楽しめる、「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」を発売する。「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」は、ビッグボーイの看板メニューである“大俵ハンバーグ”や、“燻製ベーコン”、“ポークソーセージ”を、BBQソースと野菜を組み