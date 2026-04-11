いよいよ気持ちの良い春がやって来ました。春らしさをサラッとまとって出掛けたい時に頼りになるのは、1枚で着映える「きれいめワンピ」！ そんな春の即戦力を【ハニーズ】では値下げ価格でゲットできるという情報をキャッチ。まとめ買いしてコーデのバリエーションを一気に増やしてみては？ 配色が大人可愛いジョーゼットワンピ 【ハニーズ】「配色衿付ワンピース」\2,980（税込