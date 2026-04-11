気象台は、午前2時51分に、暴風警報を苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表 11日02:51時点留萌地方では、11日朝から11日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報11日にかけて注意■留萌市□なだれ注意報11日にかけて注意■士別市□なだれ注意報