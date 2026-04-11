◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は１番からの前半９ホールを２バーディー、２ボギーのパープレーでまとめ、通算１２オーバーで後半へと折り返した。１番パー４をバーディーで