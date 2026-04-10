やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、福岡市中央区白金に、一棟貸しの宿泊施設「白金はなれ」を4月18日にグランドオープンする。やまやは、「九州から世界へ、やまやスタンダードを。」というビジョンのもと、「Made in KYUSHU」を掲げ、九州の食文化を世界へ広める取り組みを行っている。今回新たに展開する「白金はなれ」は、やまやがこれまで育んできた食文化を“滞在体験”として拡張する、やまや初の宿泊事業。室