ピップは、ルシアンとのコラボレーション企画として、自社で培った磁石を内蔵したインナーシリーズ「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」を、全国の主要量販店、その他ECサイトで4月21日から発売する。同シリーズは、磁気の働きでコリをほぐす機能性に加え、レースをあしらった上品なデザインと、日常に寄り添う快適な着用感を兼ね備えたLUXEライン。日中の装いの中で自然に取り入れられるのはもちろん、おやすみ用ブラとし