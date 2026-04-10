ゴディバ ジャパンは、ソフトクリームをリニューアルし、4月24日から、全国のソフトクリーム取扱店で販売する。ゴディバ ジャパンは、ソフトクリームをリニューアルし、4月24日から、全国のソフトクリーム取扱店で販売する。ダブルチョコレート、ホワイトチョコレートバニラ、ミックスチョコレートの全3種類のソフトクリームに北海道産のA2牛乳を加え、さらに、シェイブチョコレートをトッピングした。チョコレートの風味を引き立