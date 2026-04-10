タカラトミーは、任天堂が展開する子ども向けの商品シリーズである「マイマリオ（MY MARIO）」（マリオのキャラクターをテーマにした子ども向けの商品シリーズ）のベビー商品を4月から展開する。「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」や、お風呂で遊べるトイ「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」など全7種を、4月25日から任天堂直営オフィシャルストアNintendo TOKYO／OSAKA／KYOTO／FUKUOKA