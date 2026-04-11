注目されるアメリカとイランによる戦闘終結をめぐる協議を前に、トランプ大統領は改めてイラン側をけん制しました。トランプ大統領は11日に協議を行う予定のイランについて、「国際的な水路を使って、世界に対する短期的な恐喝を行う以外に切り札がないということに気づいていないようだ」とSNSに投稿しました。イランがホルムズ海峡の通航料を徴収する方針だとされていることについて、強く批判した形です。そのうえで「きょうま