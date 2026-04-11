NY株式10日（NY時間13:01）（日本時間02:01） ダウ平均47909.10（-276.70-0.57%） ナスダック22877.98（+55.56+0.24%） CME日経平均先物57195（大証終比：+335+0.59%） 欧州株式10日終値 英FT100 10600.53（-2.95-0.03%） 独DAX 23803.95（-3.04-0.01%） 仏CAC40 8259.60（+13.80+0.17%） 米国債利回り 2年債 3.802（+0.035） 10年債 4.315（+0.040） 30年債 4.918（+