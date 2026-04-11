11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の5万7230円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては305.89円高。出来高は7773枚となっている。 TOPIX先物期近は3769.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57230