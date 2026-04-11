リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、クラブの経営陣やファンから支持されていると語った。10日、地元紙『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。リヴァプールは3月21日、プレミアリーグ第31節でブライトンに1−2と敗戦すると、代表ウィーク明けの4日に行われたFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0−4で敗れ敗退し、8日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグではパリ・