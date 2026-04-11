リヴァプールの主将であるオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、今シーズン限りでの退団を表明したエジプト代表FWモハメド・サラーとスコットランド代表アンドリュー・ロバートソンへ、メッセージを送った。現在33歳のサラーは3月24日、今シーズン限りでリヴァプールを退団すると表明した。そして4月9日には、現在32歳のロバートソンも今シーズン限りでリヴァプールを去ると明かした。サラー、ロバートソンと共に2度