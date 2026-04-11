NY株式10日（NY時間12:07）（日本時間01:07） ダウ平均47924.25（-261.55-0.54%） ナスダック22894.52（+72.10+0.32%） CME日経平均先物57255（大証終比：+395+0.69%） 欧州株式10日GMT16:07 英FT100 10600.53（-2.95-0.03%） 独DAX 23803.95（-3.04-0.01%） 仏CAC40 8259.60（+13.80+0.17%） 米国債利回り 2年債 3.802（+0.035） 10年債 4.317（+0.042） 30年債 4.92