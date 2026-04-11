◇マスターズ第1日（2026年4月9日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）今季メジャー初戦が開幕し、5年ぶり2度目の優勝を目指す13年連続15回目出場の松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの72で回り17位で発進した。首位とは5打差。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は84と崩れて90位。前回大会覇者ロリー・マキロイ（26＝英国）とサム・バーンズ（29＝米国）が67をマークし、首位に並んだ。