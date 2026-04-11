◇ア・リーグ ホワイトソックス2─0ロイヤルズ （2026年4月9日カンザスシティ ）ホワイトソックス・村上は選球眼の良さと好走塁で連敗脱出に貢献した。「2番・一塁」で出場。4回先頭で、初球のカーブをストライクとコールされ「低かったので」と自信を持って球審の判定に異議を唱える自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。ボールに判定が覆り四球で歩くと、後続の右中間二塁打で一塁から全力疾走。本塁にヘッドスライデ