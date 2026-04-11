◇ア・リーグホワイトソックス2─0ロイヤルズ（2026年4月9日カンザスシティ）昨年まで2年間、DeNAでプレーしていたホワイトソックスのケイが、先発して5回2/3を3安打無失点、6奪三振の好投で移籍後初勝利を挙げた。メジャーでの勝利はブルージェイズ時代の21年以来5年ぶり。「チームを勝利に導き、ブルペンが（完封リレーで）試合を終わらせるのは、本当にうれしいこと」と喜びをかみしめた。