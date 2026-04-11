ドジャース・大谷翔平投手（31）が、10日（日本時間11日）のレンジャーズ戦で44試合連続出塁の日本選手最長記録に挑戦する。同日は今季初大谷ボブルヘッドデーで、昨年のリーグ優勝決定シリーズでマークした1試合3本塁打仕様が配布される。ボブルヘッドデーは通算14試合で打率・320、4本塁打。本拠地での一戦で偉業に挑む。大好きなボブルヘッドデーで、大谷が新記録に挑戦する。昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁