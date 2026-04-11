大リーグの今季開幕時の選手の平均年俸が昨季から3・4％増の534万ドル（約8億4900万円）となり、過去最高を記録した。AP通信が9日（日本時間10日）に報じた。チーム別の年俸総額は、千賀のメッツが3億5220万ドル（約560億円）で4年連続1位だった。ワールドシリーズ2連覇中の大谷らのドジャースが3億1660万ドル（約503億円）で2位、ヤンキースが2億9720万ドル（約473億円）で3位。最も少ないのはガーディアンズで6230万ドル（約