広い範囲で“春の嵐”が吹き荒れた日本列島。一転、11日（土）は気温が上昇し、東京でも25度超えの夏日となる予報です。帰宅時間の街を直撃した“春の嵐”。記者「東京・赤坂です。雨が横殴りに降っています」地面には大粒の雨が激しく叩きつけられ、木の枝は風で大きく揺れています。街行く人は、傘をさすにも一苦労の様子。記者「折り畳み傘がひっくり返ってしまっています」10日は低気圧や前線の影響で、全国の広い範囲で“春の