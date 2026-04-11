歌手のToshlが、アニメ『北斗の拳』18年ぶりの新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマを「愛をとりもどせ!!」を担当したことが11日、発表された。同曲は1984年放送の初代オープニングテーマで、伝説の名曲をカバーした。【動画】Toshlが歌う！公開された『北斗の拳』新作アニメのED映像本日11日（10日深夜）よりTOKYO MXなどで放送がスタートし、本編終了後のエンディングクレジットにてToshlがエンデ