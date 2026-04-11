◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）森下が空気を変える一発を放った。中日先発・柳に対し、打線が苦しめられていた中で迎えた0―2の6回1死。外角カットボールを捉え、ソロ本塁打とした。通算12打数1安打の打率・083と抑え込まれていた右腕から、今季初対戦で、嫌なイメージを振り払うような一発を決めた。「まずは何とか1本を出してつなごうと思った意識が、いい結果につながったと思います」