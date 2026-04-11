◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・前川右京外野手（22）が10日、中日戦（バンテリンドーム）の9回2死一、三塁から奇跡の逆転勝利を呼ぶ代打適時二塁打を放った。守護神・松山から放った右翼線への痛烈な打球が敵失を誘い、一挙4得点のどんでん返しを誘発。シーズン初安打初打点で、昨季12勝13敗とセ・リーグ5球団で唯一負け越した中日からカード初戦をもぎ取り、単独首位浮上に貢献した。