◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・村上が“竜キラー”として粘りの投球を展開した。村上は7回を投げて6安打2失点（自責1）。チームの逆転勝利を呼び込み、自身の黒星も消え去った。「2点で収まったという感じなので。守備にも感謝ですし、最後は（前川）右京が打ってくれて自分も湯浅も助かりました」中日・柳との投手戦。初回は打者3人で料理するも、2回に初めの試練が訪れた。味方の