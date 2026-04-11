◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・福島の相手に食らいつく執念が逆転の下地にもなった。8回に代打で登場。3番手・藤嶋に対し、6球ファウルで粘り、10球目を右前打。背番号92の気合がバンテリンの雰囲気を変えた。「しっかり塁に出る仕事はできた。何とかチャンスメークしようと思った」と2日のDeNA戦（京セラ）のデビュー打席で13球粘った姿をオーバーラップさせた。だが、すかさず狙っ