◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・大山が土壇場で1点差に追い上げる一打を放った。9回無死二塁からの第4打席。初球の153キロ直球を捉えた一打は中前への適時打となった。不安定だった守護神・松山をぐらつかせ、ミラクル逆転劇にひと役買った。「チームが勝てたことが一番なので。明日も頑張ります」。今季初の3安打猛打賞も記録。前日9日のヤクルト戦で今季初の適時打を放った勢いのま