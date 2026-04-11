◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・近本が気を吐いた。昨年8月6日中日戦以来となる今季初の4安打。真骨頂は9回だ。代打・前川の同点打と相手の失策で逆転に成功した直後、2死二塁で松山が投じたフォークボールを右翼線に運んだ。ダメ押しの適時二塁打で相手守護神を降板に追いやりダメージを与えた。「（前川）右京がしっかり打ってくれたので気持ちを楽に打席に立てました」初回から一