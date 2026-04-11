阪神・伊原が、今季2勝目を懸けて敵地のマウンドに上がる。11日の中日戦（バンテリンドーム）で先発。同球場には「ホームランウイング」が新設された中でも「センターに行ってみたら確かにちょっと（球場が）小さくなったかなと思いますけど、あまり気にしないで頑張りたいなと思います」と冷静に言い聞かせた。今季初登板となった前回2日のDeNA戦では5回1安打1失点で今季初勝利。この日はキャッチボールなどで最終調整を終え