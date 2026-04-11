◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神・茨木のプロ初勝利の記念球が無事に戻ってきた。9日のヤクルト戦は7回攻撃中に降雨のため試合が中断し、そのままコールドゲームが成立したため、記念球が手元に戻らず。ヒーローインタビューで「持っていない。欲しいですね」と話していたが、一夜明けたこの日「インタビュー終わってから、ありました」と胸をなで下ろした。話題となったボールは、甲子