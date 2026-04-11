◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）劇的な逆転から試合を締めくくった。阪神・岩崎が9回に登板し、木下、代打・サノーに安打を許したが、最後は2死一、二塁からボスラーを遊ゴロに退け、白星を死守した。「良かったです。また明日も頑張ります」登板5試合で4セーブ目をマークし、ヤクルト・キハダにも並んだ。防御率も0・00をキープ。9回の攻防の中で、虎の守護神の安定感が際立った。